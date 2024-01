Diesen Rat gab Beckenbauer Schweinsteiger mit auf den Weg: "Franz hatte absolut recht"

München - Bastian Schweinsteiger (39) hat 15 Jahre in Europa Fußball gespielt und so manche Trophäe erarbeitet. Doch bei einer Sache brauchte er einen wirklich guten Rat. Und den hatte Franz Beckenbauer (†78).

"Franz hat mir ausgiebig vorgeschwärmt und meinte, es sei wohl die beste Zeit in seinem Leben gewesen, und ich sollte das auch unbedingt machen", erklärte Schweinsteiger im Interview.

Die am 7. Januar verstorbene Fußball-Ikone Beckenbauer nahm sich Zeit für Schweinsteiger und überzeugte ihn von der Major League Soccer (MLS).

Davon erzählte der 39-Jährige in einem Gespräch mit der " Sport Bild ". Konkret ging es um Schweinsteigers Überlegungen, in den USA sportlich - und auch familiär - Fuß zu fassen.

Für Beckenbauer war der US-Rasen nichts Unbekanntes. Er selbst lief in seiner Karriere mehrmals unter dem Banner von New York Cosmos auf. "Im Nachhinein muss ich sagen, dass meine drei Jahre in der MLS bei Chicago Fire auch mit eine der schönsten Zeiten für mich und meine Familie waren. Franz hatte absolut recht."