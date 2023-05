Ajax Amsterdam verweigert Frauenteam Meisterfeier - weil die Männer zu schlecht sind!

Amsterdam - Das gibt's doch nicht! Am 7. Mai wurde das Frauenfußballteam von Ajax Amsterdam niederländischer Meister. Deshalb sollte die Mannschaft eigentlich am kommenden Montag von der Stadt geehrt werden - aber daraus wird nichts.

"Wir unterstützen weder den angebotenen Zeitpunkt noch den Ort der Zeremonie", sagte ein Ajax-Sprecher laut der niederländischen Zeitung Het Parool . Und das liegt vor allem daran, dass das Männerteam der Hauptstädter in dieser Saison zu schlecht abschneidet!

Bürgermeisterin Femke Halsema (57) hatte für die Meisterinnen eine Feier auf dem Leidseplein, einem beliebten Platz in Amsterdam, geplant. Es wäre die erste Ehrung eines Ajax-Teams seit 17 Jahren dort gewesen.

In den Kommentaren zur Berichterstattung finden sich Anmerkungen wie "Unterirdisch und peinlich", "Das ist doch ein Witz, oder?" und "Bin gespannt, was passiert, wenn die Männer Meister werden und die Frauen eine durchwachsene Saison spielen."

In den sozialen Netzwerken trifft die Entscheidung von Ajax auf Unverständnis.

Ein Sprecher der Stadtverwaltung bestätigte, dass die Absage der Feier vom Verein selbst ausging: "Die Ajax-Geschäftsführung hat die Stadtverwaltung gebeten, die Veranstaltung abzusagen. Ohne die Mitarbeit des Vereins sehen der Bürgermeister und der Stadtrat leider keine Möglichkeit, eine erfolgreiche Einweihung in dieser Saison zu organisieren."

Immerhin in Deutschland wird es besser gemacht: Auch wenn der FC Bayern in dieser Saison womöglich zum ersten Mal seit elf Jahren nicht den Meistertitel holt, sollen die FCB-Frauen auf dem Marienplatz geehrt werden, wenn sie am Sonntag die deutsche Meisterschaft unter Dach und Fach bringen.