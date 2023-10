Alisha Lehmann platzt die Hutschnur: "Dazu habe ich keine Lust"

Göteborg (Schweden) - Am Freitagabend trafen die Schweizer Fußballerinnen in Göteborg bei einem Nations-League-Spiel gegen die Schweden. Mit dabei war auch die Schweizerin Alisha Lehmann, die aber nach dem Spiel explodierte!

Alisha Lehmann (24) polarisiert vor allem abseits des Platzes. © Sanka Vidanagama / AFP

Nach der 0:1-Niederlage der Eidgenossinnen im ersten schwedischen Fußballländerspiel nach dem Brüssel-Terror, bei dem zwei schwedische Fans starben, wurde Alisha von Medienvertretern darauf angesprochen, was es ihr bedeuten würde, die Fan-Rangliste in den sozialen Netzwerken anzuführen.

Da platzte dem Aston-Villa-Star die Hutschnur!

"Ich möchte nicht über soziale Medien sprechen, weil wir gerade verloren haben. Dazu habe ich keine Lust", sagte Alisha der "Marca" zufolge.

Die Reduzierung auf nicht sportliche Themen geht der Schweizerin auf die Nerven, gerade nach so einem Spiel, bei dem die Stürmerin in der Startelf stand, aber in der 77. Minute glücklos ausgewechselt wurde.

Gleichzeitig betonte Lehmann aber, dass es schon ein "gutes Gefühl" sei, so viel Unterstützung zu bekommen.