Erstes Länderspiel nach Brüssel-Terror: Erscheinen Schweden-Fans trotzdem in Gelb?

Göteborg (Schweden) - Der Schock sitzt noch immer tief. Im Rahmen des Fußball-Länderspiels der schwedischen Nationalmannschaft gegen Belgien in Brüssel wurden am Dienstag zwei schwedische Fans von einem Attentäter getötet. Nun steht ein Spiel der schwedischen Frauen-Nationalmannschaft an. Die Schweden wollen sich nicht verstecken!