Alisha Lehmann spürt einen Sinneswandel: "Vor einigen Jahren war das noch anders"

Marbella (Spanien) - Mittlerweile folgen Alisha Lehmann (25) über 16 Millionen Menschen auf Instagram - und damit weit mehr als jeder anderen Fußballerin auf dem Planeten. Doch in der Vergangenheit haben sich vermutlich nur wenige davon für ihre sportliche Karriere interessiert. Jetzt scheint sich das Blatt zu wenden.

In jüngster Zeit hat Alisha Lehmann (25) eine Veränderung in ihrer öffentlichen Wahrnehmung festgestellt. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich habe das Gefühl, dass ich endlich auch als Fußballerin wahrgenommen werde", erklärte die 25-Jährige am Rande des Trainingslagers der Schweizer Nationalmannschaft im spanischen Marbella gegenüber der Tageszeitung Blick.

"Vor einigen Jahren war das noch anders", fügte sie vielsagend an. Als Influencerin und Werbeikone sorgt die Bernerin schon seit längerem für Furore, aber Wertschätzung für ihre eigentliche Profession habe sie nur selten erfahren.

Stattdessen erhielt sie laut eigener Aussage Nachrichten, in denen sie als geschminkte "Puppe" beschimpft worden sei. Einige Follower hätten ihr abgesprochen, dass sie überhaupt Fußball spiele.

Das andauernde Kleinreden ihrer sportlichen Fähigkeiten werde allerdings immer mehr zum Schnee von gestern: "Ich spiele jetzt seit sechs Jahren in England und langsam verstehen die Leute, dass ich in erster Linie Fußball-Profi bin. Das ist das, was ich jeden Tag mache."