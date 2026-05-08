DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln: KVB verstärken Stadtbahnbetrieb

Bereits zum 17. Mal wird das DFB-Pokalfinale der Frauen am kommenden Donnerstag (14. Mai) im Kölner RheinEnergie-Stadion ausgetragen. (Archivfoto) © Frederic Scheidemann/Getty Images Europe/Pool/dpa

Bereits ab 13 Uhr werden zusätzliche Bahnen auf der Linie 1 zwischen den Haltestellen "Neumarkt" und "RheinEnergie-Stadion" sowie "Weiden West" und "RheinEnergie-Stadion" eingesetzt. Gleiches erfolge auch nach Spielende gegen 17.45 Uhr, teilt das städtische Unternehmen mit.

Zudem sollen Zusatzbusse im selben Zeitraum die Anreise zum Stadion vereinfachen.

Diese sind mit "E RheinEnergie-Stadion" beschildert und fahren ab der Haltestelle "Neumarkt" in Höhe der regulären Buslinien 136 und 146. Haltepunkte sind "Rudolfplatz" und "Aachener Straße/Gürtel". Die Endstation ist die Haltestelle "Alter Militärring".

Auf den Buslinien 141 und 143 werden außerdem Gelenkbusse eingesetzt, um die Fahrgastkapazitäten zu erhöhen.

Die KVB bitten die Fans darüber hinaus ausdrücklich darum, auch die regulären Bahnen der Linie 1 zu nutzen, um eine Entzerrung im Zuschauer-Zustrom zu erreichen. Diese hält wie gewohnt an den Haltestellen "Alter Militärring" und "RheinEnergie-Stadion". Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Rund.