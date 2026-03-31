Fußball-Star teilt niederschmetternde Diagnose: "Mir ist das Herz gebrochen"

London (Vereinigtes Königreich) - Was für ein schwerer Rückschlag: Nach bangen Momenten am Sonntag hat sich die schwedische Fußballerin Kosovare Asllani (36) nun selbst zu ihrer Verletzung geäußert und dabei die schlimmsten Befürchtungen bestätigt.

Die Szene ließ bereits Schlimmes erahnen, nun ist es Gewissheit: Kosovare Asllani (36) muss nach einem Kreuzbandriss eine lange Zwangspause einlegen. © Michael Bradley / AFP

Wie die 36-Jährige auf Social Media bekannt gab, erlitt sie beim Auswärtsspiel in der FA Women's Super League gegen West Ham United (1:1) einen Kreuzbandriss.

"Ich habe mir genau die Art von Verletzung zugezogen, die jeder Fußballer fürchtet", schrieb Asllani in einem emotionalen Instagram-Beitrag, den sie gemeinsam mit ihrem Erstliga-Klub London City Lionesses veröffentlichte.

Begleitet wird der Post von zwei Bildern, die Asllani auf der Trage zeigen, die Hände vor das Gesicht gelegt, sowie einem Video, das die dramatische Szene der Verletzung festhält.

In der 97. Minute war die Mittelfeldspielerin im vollen Lauf auf den Ball gegangen, als ihr linkes Knie plötzlich nach außen wegknickte. Die gebürtige Schwedin mit kosovarischen Wurzeln ging daraufhin sofort zu Boden, wurde nach einer Behandlung auf dem Platz mit einer Trage abtransportiert.

"Den Moment, in dem es passierte, kann ich kaum in Worte fassen - eine Mischung aus Schock, Schmerz und Ungläubigkeit, die einen einfach erstarren lässt", führte Asllani weiter aus und gab damit tiefe Einblicke in ihre Gefühlslage.

"Mir ist das Herz gebrochen", ergänzte sie außerdem und machte damit deutlich, wie schlimm sie die Bestätigung des Kreuzbandrisses traf.