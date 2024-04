Er soll 19 Spielerinnen missbraucht haben: Fußball-Coach tritt kurz nach Amtsbeginn zurück

Kleiton Lima (49) ist nach heftigen Protesten in Brasilien beim FC Santos als Trainer zurückgetreten. Er soll 19 Spielerinnen missbraucht haben. © Thomas Eisenhuth/dpa

Zuvor hatte es heftige Proteste gegeben, weil der Klub den Trainer trotz des Vorwurfs des moralischen und sexuellen Missbrauchs in 19 Fällen Anfang April zurück ins Amt gehievt hatte.

Im vergangenen Jahr war Lima ein erstes Mal zurückgetreten, nachdem in 19 Briefen Spielerinnen Vorwürfe gegen den Coach erhoben hatten. Der Verein leitete interne Untersuchungen ein. Am Ende der Prüfung stand ein Mangel an Beweisen für seine Vergehen, die Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt.

Offenbar dachte der FC Santos, dass rund vier Monate später Gras über die Sache gewachsen sei, doch weit gefehlt. Denn kurz nach seiner Vorstellung hatte es bei den Spieltagen am Wochenende heftige Proteste gegeben.

Zahlreiche Spielerinnen hielten sich mit der Hand Mund, Augen oder die Ohren zu, um das Verschweigen der Vorwürfe zu symbolisieren. Manche trugen ein Trikot mit der Rückennummer 19, die in diesem Fall die 19 Opfer symbolisieren sollte.