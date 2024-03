Nächster Brasilien-Star verurteilt: Lange Haft wegen Vergewaltigung für Robinho!

Deshalb soll der frühere Mittelstürmer seine Strafe jetzt in Brasilien verbüßen, wie der Oberste Gerichtshof des südamerikanischen Landes am gestrigen Mittwoch urteilte . Robinho habe die Haft unverzüglich anzutreten.

Um die Strafe nicht antreten zu müssen, meidet der 100-malige Nationalspieler Italien allerdings seither und hält sich in seiner brasilianischen Heimat auf, da diese keine Staatsbürger ausliefert.

2013 soll der heute 40-Jährige gemeinsam mit fünf anderen Männern eine junge Frau in einer Mailänder Diskothek vergewaltigt haben, wofür er 2017 in Italien zu neun Jahren Haft verurteilt wurde, endgültig rechtskräftig wurde das Urteil 2022.

Seine Tat ist schon mehr als zehn Jahre her, die erste Verurteilung beinahe sieben - doch noch immer läuft Robinho, Ex-Profi unter anderem von Real Madrid und dem AC Mailand, frei herum.

Robinho (l.) und Dani Alves (40) spielten gemeinsam jahrelang für Brasilien, inzwischen wurden beide wegen Vergewaltigung verurteilt. © SERGIO GOYA / AFP

Die italienische Justiz hatte den Antrag gestellt, da keine Aussicht darauf bestand, dass Robinho die Strafe in Italien absitzt, dem gab der Oberste Gerichtshof jetzt statt.

Selbst Staatspräsident Lula (78) hatte sich bereits im Fall Robinho eingeschaltet.

"Vergewaltigung ist ein unverzeihliches Verbrechen. Die Person muss also verurteilt werden, muss vor Gericht gestellt werden und verurteilt werden. Robinho ist in Italien bereits verurteilt worden und sollte seine Strafe absitzen", sagte der 78-Jährige vor einigen Tagen in einem Interview.

Die Anwälte des Fußballers kündigten laut TVGlobo allerdings unmittelbar nach dem Urteil an, Berufung einlegen zu wollen. Außerdem wollen sie erreichen, dass Robinho bis zum Ausgang des Berufungsverfahrens auf freiem Fuß bleiben kann.

Das gelang jetzt auch Dani Alves: Gegen eine Kaution von einer Million Euro wurde dem ehemaligen Profi des FC Barcelona eine vorläufige Haftentlassung gewährt, bis über seine Berufung entschieden wird.