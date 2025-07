Deutschland gegen Spanien live: Klara Bühl hat die DFB-Führung auf dem Fuß!

Im großen TAG24 -Liveticker zum EM-Halbfinale der Frauen bleibt Ihr heute am Ball!

16. Minute: Erneut kommt die Wück-Truppe in Abschlussposition, der Schuss wird jedoch geblockt. Die erste Viertelstunde darf den schwarz-rot-goldenen Fans aber Mut machen.

13. Minute: Die Einstellung der DFB-Damen stimmt hier auf jeden Fall - in den Zweikämpfen sind die Adlerträgerinnen sofort präsent. So kann man die "Furia Roja" nerven.

8. Minute: Fast das 1:0 für Deutschland! Wieder wird Bühl in Szene gesetzt und ist dieses Mal auf und davon - doch dann verzieht die Außenstürmerin leicht und jagt das Leder rechts am Kasten von Cata Coll vorbei. Viele solcher Chancen bekommt man gegen Spanien nicht, das muss eigentlich die Führung sein.

5. Minute: Ein langer Ball auf Klara Bühl sieht verheißungsvoll aus, am Ende verliert der Bayern-Star das Laufduell aber knapp.

Seine Spielerinnen werden "viel hinterherlaufen" und "leiden" müssen, um das berühmte Tiki-Taka der spanischen Ballkünstlerinnen irgendwie in den Griff zu bekommen.

Die Kräfteverhältnisse vor dem Halbfinale sind klar verteilt, das zeigt auch der bisherige Turnierverlauf.

Deutschland startete zwar mit einem Traumtor von Jule Brandt in den Wettbewerb, hat sich beim 2:0-Sieg gegen Polen zum Auftakt aber trotzdem nicht mit Ruhm bekleckert. Es folgte ein ähnlich mühsames 2:1 gegen Dänemark, ehe der Gruppensieg in Unterzahl beim 1:4 gegen Schweden deutlich verspielt wurde. Doch dann kam vielleicht der Wendepunkt: In einem jetzt schon legendären Spiel gegen Frankreich kämpfte sich das DFB-Team trotz mehr als 100 Minuten Unterzahl ins Elfmeterschießen und triumphierte.

Spanien schwebt dagegen bislang durchs Turnier und fertigte die Gruppe mit deutlichen Siegen gegen Portugal (5:0), Belgien (6:2) sowie Italien (3:1) ab, bevor die Gastgeberinnen aus der Schweiz mit einem 2:0-Erfolg im Viertelfinale gestoppt wurden. Hoffnung macht, dass die ganz große Herausforderung für die "Furia Roja" noch nicht dabei war. Das soll sich heute ändern.