Protest überholt? England-Frauen verzichten heute auf diese besondere Geste

"Ist die Botschaft noch so stark wie früher? Kommt sie wirklich an? Denn für uns fühlt es sich nicht so an, wenn unseren Spielern bei den größten Turnieren ihres Lebens immer noch solche Dinge passieren", erläuterte die 33-Jährige die Entscheidung.

Georgia Stanway (26) erklärt, warum die "Lionesses" künftig auf den Kniefall verzichten. © Fabrice COFFRINI / AFP

Derweil verteidigten die Organisationen "Kick it Out" und "The Three Hijabis" den Entschluss. Aufs Knie zu gehen sei vor allem in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung fest verankert, werde heute aber mit "Woke-Culture" in einen Topf geworfen und habe deshalb an Schlagkraft verloren.

"Wir hatten das Gefühl, dass das Knie ein wenig zu repetitiv war, dass es an einen Punkt gekommen war, an dem es nicht mehr das tat, was wir wollten", bekräftigte auch Bayern-Star Georgia Stanway (26) im Independent-Interview.

Stattdessen müsse mehr getan werden - von Social-Media-Plattformen und im echten Leben.

Die englische Premier League sieht das offenbar ganz ähnlich. Wie der Guardian berichtet, will nun auch die Liga vor der neuen Saison mit den Kapitänen und Kapitäninnen sprechen und sich über einen möglichen Wegfall der Geste beraten.