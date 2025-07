Deutschland gegen Spanien live: Keine Tore nach 90 Minuten! DFB-Frauen müssen in die Verlängerung

Im großen TAG24 -Liveticker zum EM-Halbfinale der Frauen bleibt Ihr heute am Ball!

Abpfiff: Keine Tore nach 90 Minuten, Deutschland muss gegen Spanien in die Verlängerung!

90. Minute: +2: Spanien kommt noch einmal über rechts, in der Mitte verpasst Paralluelo aber hauchzart. Ganz viel Glück für Deutschland.

86: Minute: Wück tauscht in der Offensive. Hoffmann hat sich aufgerieben und Feierabend, Cerci soll jetzt mithelfen.

85. Minute: Gute Freistoß-Gelegenheit für Deutschland: Bühl tritt aus zentraler Position rund 23 Meter vor dem spanischen Kasten an und schlenzt das Leder ganz knapp am rechten Pfosten vorbei.

81. Minute: Ausgerechnet Ann-Katrin Berger legt sich plötzlich auf den Boden und zeigt an, dass sie behandelt werden muss. Das wäre maximal bitter, hoffentlich will die deutsche Torfrau ihren Kolleginnen nur eine kleine Pause gönnen. Stina Johannes macht sich trotzdem warm.

63. Minute: Schon wieder hat Bühl die Führung auf dem Fuß! Deutschland schaltet schnell um, der Pass links raus auf die Bayern-Angreiferin gerät etwas zu weit, doch Bühl zieht in die Mitte und hält drauf. Cata Coll kann allerdings mit dem Fuß abwehren.

59. Minute: Kleinherne packt im eigenen Sechzehner eine Monster-Grätsche aus und verhindert so Schlimmeres, der Weltmeister drückt im Moment aber wieder aufs Gaspedal.

58. Minute: Gute Chance für Spanien! Bonmati wackelt sich frei und schließt ab, ein deutsches Bein stellt sich in den Weg.

50. Minute: Eine Spanierin bekommt den Ball im eigenen Sechzehner an die Hand, wird aber aus kurzer Distanz angeschossen, weshalb die Elfer-Rufe der Deutschen unbeantwortet bleiben.

46. Minute: Weiter geht's in Zürich!

Halbzeit: Lange hielten die Adlerträgerinnen gegen den Weltmeister hier ganz stark dagegen und nervten die sonst so verspielten Ibererinnen damit sichtlich. Klara Bühl hatte zudem die frühe Führung auf dem Fuß. Gegen Ende des ersten Durchgangs erhöhten die Spanierinnen jedoch die Schlagzahl und kamen so zu guten Gelegenheiten. Einmal musste der Pfosten retten, den Rest parierte Ann-Katrin Berger, die im DFB-Kasten bislang mal wieder über sich hinaus wächst.

44. Minute: Vor dem Halbzeitpfiff will es Spanien nochmal wissen: Der Weltmeister kombiniert am deutschen Strafraum, Marionas Abschluss ist dann aber kein Problem für Berger.

41. Minute: Der Pfosten rettet Deutschland! Eine Ecke von links landet bei Irene Paredes, die das Leder ans Aluminium bugsiert. Da wäre Berger machtlos gewesen. Im Nachgang verpasst Esther per Fallrückzieher.

40. Minute: Wamser wird von Pina getunnelt, anschließend zieht die Spanierin den Freistoß in guter Position auf der linken Seite. Die Flanke kommt dann auch sehr gefährlich von den Kasten von Berger, wo Putellas hochsteigt - die Kugel jedoch nur knapp neben das Gehäuse lenken kann.

31. Minute: Brand dribbelt sich auf rechts mal durch und setzt Senß in Szene, in der Mitte verpassen die Mitspielerinnen dann aber.

28. Minute: Deutschland aktuell in Unterzahl, Rebecca Knaak muss nach einem Zweikampf behandelt werden.

23. Minute: Zuvor bissen sich die Ibererinnen lange die Zähne an der deutschen Verteidigung aus, im Moment nimmt das Spiel aber Fahrt auf.

21. Minute: Erste gute Gelegenheit für Spanien! Carmona flankt von der linken Seite in die Mitte, wo Kett den Ball unkontrolliert vor die Füße von Esther abprallen lässt. Die zieht sofort ab - doch Berger ist zur Stelle. Es folgen zwei Ecken, die das DFB-Team verteidigen kann.

16. Minute: Erneut kommt die Wück-Truppe in Abschlussposition, der Schuss wird jedoch geblockt. Die erste Viertelstunde darf den schwarz-rot-goldenen Fans aber Mut machen.

13. Minute: Die Einstellung der DFB-Damen stimmt hier auf jeden Fall - in den Zweikämpfen sind die Adlerträgerinnen sofort präsent. So kann man die "Furia Roja" nerven.

8. Minute: Fast das 1:0 für Deutschland! Wieder wird Bühl in Szene gesetzt und ist dieses Mal auf und davon - doch dann verzieht die Außenstürmerin leicht und jagt das Leder rechts am Kasten von Cata Coll vorbei. Viele solcher Chancen bekommt man gegen Spanien nicht, das muss eigentlich die Führung sein.

5. Minute: Ein langer Ball auf Klara Bühl sieht verheißungsvoll aus, am Ende verliert der Bayern-Star das Laufduell aber knapp.

Seine Spielerinnen werden "viel hinterherlaufen" und "leiden" müssen, um das berühmte Tiki-Taka der spanischen Ballkünstlerinnen irgendwie in den Griff zu bekommen.

Die Kräfteverhältnisse vor dem Halbfinale sind klar verteilt, das zeigt auch der bisherige Turnierverlauf.

Deutschland startete zwar mit einem Traumtor von Jule Brand in den Wettbewerb, hat sich beim 2:0-Sieg gegen Polen zum Auftakt aber trotzdem nicht mit Ruhm bekleckert. Es folgte ein ähnlich mühsames 2:1 gegen Dänemark, ehe der Gruppensieg in Unterzahl beim 1:4 gegen Schweden deutlich verspielt wurde. Doch dann kam vielleicht der Wendepunkt: In einem jetzt schon legendären Spiel gegen Frankreich kämpfte sich das DFB-Team trotz mehr als 100 Minuten Unterzahl ins Elfmeterschießen und triumphierte.

Spanien schwebt dagegen bislang durchs Turnier und fertigte die Gruppe mit deutlichen Siegen gegen Portugal (5:0), Belgien (6:2) sowie Italien (3:1) ab, bevor die Gastgeberinnen aus der Schweiz mit einem 2:0-Erfolg im Viertelfinale gestoppt wurden. Hoffnung macht, dass die ganz große Herausforderung für die "Furia Roja" noch nicht dabei war. Das soll sich heute ändern.