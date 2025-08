Todesfall am Morgen des Endspiels: EM-Heldin spielte trotz Schicksalsschlag

England - Eigentlich sollte der 27. Juli 2025 für Ella Toone (25) ein Tag der riesigen Freude sein. Mit der englischen Frauen-Nationalmannschaft verteidigte die Mittelfeldspielerin von Manchester United den Titel bei der Europameisterschaft in der Schweiz . Das tat sie jedoch mit einem weinenden Auge.

Ella Toone (25, M.) freute sich in der Schweiz über den EM-Titel. Doch der Tag wurde von einem traurigen Schicksalsschlag überschattet. © Fabrice COFFRINI / AFP

Denn noch am Morgen des großen Endspiels gegen Spanien starb ihre Großmutter, wie sie in einem herzzerreißenden Beitrag auf Instagram enthüllte.

"Selbst in den höchsten Höhen kann das Leben einen mit den tiefsten Tiefen treffen", schrieb die 25-Jährige zu mehreren Fotos mit ihrer Oma. "Ich werde dich für immer vermissen, Oma, aber ich werde die besonderen Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, in Ehren halten."

Ihre Großmutter habe sogar bereits vor Jahren bei einem Buchmacher gewettet, dass ihre Enkelin mal für England spielen werde. "Und an dem Tag, an dem wir den Titel erneut nach Hause bringen, hast du uns verlassen", so Toone weiter.

"Es gibt nicht genug Worte, um dich als Person zu beschreiben, aber ich bin dankbar, dass du meine Oma warst", trauerte die Offensivkraft, die in sechs EM-Spielen zwei Treffer markierte. "Grüß unsere Engel dort oben, Opa wartet schon eine Weile auf dich."

Toone startete trotzdem in Finale, das die "Lionesses" am Ende mit 3:1 nach Elfmeterschießen gewannen. Da stand der "Red Devils"-Star aber schon nicht mehr auf dem Rasen, in der 87. Minute wurde sie für Beth Mead (30) ausgewechselt.