TV-Expertin nimmt DFB-Frauen auseinander: "Spielerisch trennten die Teams Welten"

Fritzy Kromp begleitete unter anderem die Männer-EM und die Nations League im vergangenen Jahr im ZDF. © Bernd Thissen/dpa

Das Team von Bundestrainer Christian Wück (52) überzeugte im Turnierverlauf vor allem kämpferisch, was Kromp für die ausgelöste Begeisterung in Deutschland verantwortlich machte.

"Es ist schön, dass sich der Bundestrainer darauf verlassen konnte, so viele Mentalitätsmonster in seiner Mannschaft zu haben. Sie allein haben dieses einmalige Spiel [gegen Frankreich, Anm. d. Red.] gerettet. Das reißt mit, erzeugt viel Aufmerksamkeit", sagte die heutige Trainerin von Werder Bremen.

"Es wäre trotzdem besser, beides zu haben: Mentalität und Talent. Das wäre erfolgversprechender und nachhaltiger."

Kritik äußerte die 40-Jährige auch daran, wie euphorisch und optimistisch das eigentlich "instabile" deutsche Team ins Turnier gegangen sei.

"Statt zu sagen, man wolle als Team wachsen, hieß es dann, das Ziel sei der Titelgewinn. Das war zu hoch gegriffen. Und wer das ausgibt, muss sich daran messen lassen", bemängelte die ZDF-Expertin, die bei dieser EM allerdings nicht im TV-Einsatz war.

Aktuell fehle dem DFB insbesondere im Nachwuchs der Anschluss an die Weltspitze, stellte Kromp fest, was sich auch auf die A-Mannschaft übertrage. Das sei zwar wieder umkehrbar - dafür müsste in Deutschland aber Geld für den Frauenfußball in die Hand genommen werden.