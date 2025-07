Frauen-EM-Finale sorgt für Zoff im Gastgeberland: "Affront gegen das weibliche Geschlecht"

Basel (Schweiz) - Am Sonntag (18 Uhr) steigt das große Finale der Frauen-Europameisterschaft 2025 zwischen England und Spanien in Basel. Nur zwei Stunden zuvor starten allerdings auch vier Männerklubs in ihre Saison der erstklassigen Schweizer Super League. Das sorgt im EM-Gastgeberland für ordentlich Zoff.