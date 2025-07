Tränen-Start in die Frauen-EM 2025: Deutschland bangt um Giulia Gwinn

Giulia Gwinn (26, M.) stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Es ist ein brutaler Schock! Wir kennen alle Giulis Vorgeschichte. Wir drücken ihr alle, alle Daumen. Aber es schockt uns enorm", erklärte Janina Minge (26), die die Binde von Gwinn übernahm, nach der Partie im Interview.

Die Rechtsverteidigerin war in der 36. Minute bei einer Rettungsgrätsche in höchster Not gegen Polen-Star Ewa Pajor (28) unglücklich weggeknickt und mit schmerzverzerrtem Gesicht liegengeblieben. Zwar versuchte sie es anschließend noch einmal, doch vergebens. In der 40. Minute verließ sie sichtlich ergriffen den Platz.

Die 26-Jährige hat bereits zwei Kreuzbandrisse hinter sich. Nach den Horror-Diagnosen 2020 und 2022 konnte sie sich zurückkämpfen, ein dritter Rückschlag dieser Art wäre das Worst-Case-Szenario.

Nach dem Spiel im Kybunpark in St. Gallen blieb Gwinn noch in der Kabine, um ihre Kolleginnen zu beglückwünschen. Anschließend ging es in Begleitung ihrer Eltern, auf Krücken und gestützt von DFB-Co-Trainerin Saskia Bartusiak (42) zum Mannschaftsbus.

Der brachte den Bayern-Star und das Team ins Mannschaftshotel nach Zürich, wo sie die Nacht verbrachte. Am heutigen Samstagvormittag soll sie zur MRT-Untersuchung in ein Krankenhaus.