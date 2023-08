Elton besucht DFB-Frauen in Down Under: So will er für einen Sieg sorgen

Der Comedian Elton besuchte die DFB-Frauen in Australien und zeigte sich sehr abergläubisch.

Von Alexander Angierski

Wyong (Australien) - Was macht Elton (52) plötzlich bei der Frauen-Nationalmannschaft in Australien? Der Comedian ("TV total") fuhr am Dienstag in einem St.-Pauli-Shirt auf dem Trainingsgelände der DFB-Frauen vor - sehr zur Überraschung von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg (55).

Elton (52, r.) besuchte zusammen mit dem Sportdirektor der Frauenabteilung vom VfL Wolfsburg, Ralf Kellermann (54), die DFB-Stars. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Das St.-Pauli-Shirt wurde der "Bild" zufolge kurzerhand mit einer blauen Jacke vom DFB versteckt. Aber warum tauchte der Fernsehstar plötzlich bei Alexandra Popp (32) und Co. auf? Der neue Trainer wird Elton schon mal nicht. Das stellte der 52-Jährige gleich zu Beginn klar.

Frauen-Fußball-WM 2023 Frauen-WM 2023: USA zittert sich ins Achtelfinale, Niederlande wird Gruppensieger Mit "Nein, ich bin nicht der neue Trainer" begrüßte der Spaßvogel die Bundestrainerin Voss-Tecklenburg. Nach Australien reiste der Moderator, weil er eigentlich schon die Frauen-EM in England besuchen wollte, da aber keine Zeit fand und es danach einigen DFB-Stars versprochen hatte, in Australien zu erscheinen, was ihm aber nicht geglaubt wurde. "Du und Australien ...", dachten sich die Stars wohl Elton zufolge. Beim Besuch des Public Viewings in Sydney feuerte der Humorist die Heimmannschaft Australien an, die mit einem 4:0-Erfolg gegen Kanada sensationell den Einzug in das Achtelfinale der WM packte.

Elton hielt voll darauf, als Hayley Raso (28) das 2:0 für Australien gegen Kanada machte und teilte es in seiner Instagram-Story. © Screenshot/Instagram/elton_tv

Elton ist abergläubisch und überlegt, wie er den DFB-Frauen helfen kann