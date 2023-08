Finale der Gegensätze: Dicke Luft bei Spanien trifft auf englische Euphorie!

Sydney (Australien) - Am Sonntag (12 Uhr) steht der Höhepunkt der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland an, bekanntlich leider ohne deutsche Beteiligung. Dafür wartet im Endspiel ein Duell der Gegensätze. Die Vorreiterinnen aus England treffen auf die gescheiterten Revolutionärinnen aus Spanien.