"Du wirst heute nichts tun, Puppe": TV-Kommentator verhöhnt DFB-Kapitänin Popp!

Sydney (Australien) - Sportlich war der späte Überraschungssieg gegen die deutsche Nationalmannschaft ein voller Erfolg für die kolumbianischen Fußballerinnen. In ihrer Heimat katapultierte sich ein Kommentator während der umkämpften Partie allerdings mit seinen rückschrittlichen Aussagen ins Abseits.

DFB-Spielführerin Alexandra Popp (32, r.) hatte gegen Kolumbien einen schweren Stand. © FRANCK FIFE / AFP

Der 2:1-Erfolg der "Cafeteras" am Sonntag bei der Frauen-WM 2023 in Sydney gegen die DFB-Auswahl versetzte das Land in Ekstase und stieß die Tür zum Achtelfinale außerdem weit auf.

Zeitgleich löste Javier Fernández Franco (57) jedoch eine Welle der Empörung aus, weil er sich verbal ausgerechnet mit der beliebten deutschen Kapitänin Alexandra Popp (32) anlegte und dabei auch noch seine unzeitgemäße Sicht auf den Frauenfußball offenbarte.

Nachdem die Angreiferin des VfL Wolfsburg in der 60. Minute eine gute Gelegenheit per Distanzschuss vergeben hatte, wetterte der TV-Kommentator des kolumbianischen Privatsenders "RCN" unverhohlen los.

"Du wirst heute nichts tun, Puppe. Du siehst hübsch aus und so, aber es tut mir leid", giftete der 57-Jährige der DFB-Torjägerin entgegen.

Damit vergriff er sich nicht nur im Ton, sondern lag auch noch inhaltlich falsch. In der 89. Minute erzielte Popp nämlich den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich per Elfmeter, ehe Manuela Vanegas (22) die Südamerikanerinnen in der siebten Minute der Nachspielzeit zum Triumph köpfte.