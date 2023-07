WM-Star mit irritierendem Tattoo am Bein

Die 25-jährige Stürmerin kämpft gerade mit der Nationalmannschaft Argentiniens bei der Frauen-WM in Neuseeland und Australien um den Einzug in die K.o.-Phase.

Was würde wohl "die Hand Gottes" dazu sagen, dass Yamila den in Saudi-Arabien spielenden Portugiesen ihrem Landsmann "La Pulga" von Inter Miami vorzieht?

Yamila Rodriguez ist seit 2018 argentinische Nationalspielerin. © Marcelo Manera / AFP

Womöglich wäre die Fußball-Legende mehr über das Abschneiden der "Matildas" besorgt. Denn die argentinischen Frauen verloren ihr erstes Spiel in der Gruppe G gegen Italien 0:1.

Die kommenden Gegnerinnen sind die Schwedinnen, die traditionell eine starke Mannschaft haben und in der FIFA-Weltrangliste hinter den USA und Deutschland auf Platz drei stehen.

Davor treffen die Argentinierinnen aber auf Südafrika, die ihr erstes Spiel gegen Schweden 1:2 verloren.

Übrigens: Ein Aufeinandertreffen auf die deutsche Nationalmannschaft wäre erst im Finale möglich.

Die deutschen Frauen hatte ihr Auftaktspiel am Montag gegen Marokko 6:0 gewonnen und treffen am Sonntag zunächst auf Kolumbien, die Südkorea 3:0 bezwangen.

Das dritte Spiel gegen die Koreaner wird am 3. August in Brisbane (Australien) stattfinden, womit Erinnerungen an die WM der Männer 2018 in Russland wach werden.

Da hätte ein 1:0-Sieg zum Weiterkommen gegen Südkorea gereicht, aber man verlor 0:2 und flog anschließend nach Hause.