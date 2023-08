Riesen-Zoff nach WM-Aus: Trainerin legt sich mit der eigenen Mannschaft an!

Australien/Neuseeland - Nicht nur in Deutschland liegen die Nerven nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland blank, auch für Italien ist das Turnier frühzeitig geendet. Anschließend fielen sich Trainerin und Mannschaft dann noch gegenseitig in den Rücken.