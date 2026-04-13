Frühlingsgefühle bei Alisha Lehmann: Star-Fußballerin teilt intime Knutsch-Fotos

Leicester (England) - Es kribbelt offenbar ganz doll bei Alisha Lehmann (27)! Auf Instagram gewährte die Schweizer Nationalspielerin nun tiefe Einblicke in ihr Liebesleben mit ihrem neuen Freund. Die beiden können wohl kaum die Finger voneinander lassen.

Auf Instagram zeigten sich Alisha Lehmann (27) und ihr Freund Montel McKenzie (28) offenherzig und verliebt. © Screenshot/Instagram/alishalehmann7

Am Sonntag teilte die 27-Jährige drei Fotos auf der Social-Plattform, die sie jeweils eng umschlungen beim Knutschen mit Montel McKenzie (28) zeigen.

Einmal küssen sich die beiden, umgeben von roten Blumen, einmal auf einem Bett in privater Umgebung. Dazu präsentierte Lehmann ihren Fans auch einen Fotostreifen im Retro-Look, der das Pärchen ebenfalls beim unverblümten Austausch von Körperflüssigkeiten zur Schau stellt.

Dazu schrieb die Netz-Berühmtheit mit 15,6 Millionen Followern auf Instagram: "Liebe liegt in der Luft."

Bereits im Januar war das Paar mit der Beziehung an die Öffentlichkeit gegangen. McKenzie kommentierte einige Urlaubsbilder zum Geburtstag von Lehmann mit: "Happy Birthday, Baby!", die Leicester-Kickerin antwortete: "Ich liebe dich." Daraufhin postete auch der 28-Jährige erste Pärchen-Aufnahmen.

Der Engländer ist vor allem auf der Insel selbst kein Unbekannter. Als Fußballer schaffte er es zwar "nur" bis in die sechste Liga, dafür wurde er aber als Reality-Star einem breiteren Publikum bekannt. McKenzie nahm unter anderem an den Formaten "Love Island" sowie "Love Island: All Stars" teil.