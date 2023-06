Für WM-Teilnahme: Schwedens Fußballerinnen mussten sich Geschlechtstests unterziehen!

Nilla Fischer (38) erreichte mit der schwedischen Nationalmannschaft bei der WM 2011 den dritten Platz. Davor musste sie sich jedoch einer Geschlechtsuntersuchung unterziehen! (Archivbild) © ODD ANDERSEN / AFP

Dort schildert sie, was sich vor der Frauenfußball-WM 2011 in Deutschland abspielte - und das hat es in sich!

Denn weil aus Nigeria, Südafrika und Ghana Anschuldigungen kamen, dass sich im Team von Äquatorialguinea auch Männer befänden, erließ die FIFA eine Richtlinie, laut der das Geschlecht aller Spielerinnen der Weltmeisterschaft überprüft werden müsste.

Jedes Land müsse ein Dokument unterzeichnen, das garantiere, dass die Mitglieder seines WM-Kaders ein "angemessenes Geschlecht haben", zitiert der britische Guardian die Richtlinie.

"Es obliegt jedem teilnehmenden Mitgliedsverband, das richtige Geschlecht aller Spieler zu gewährleisten, indem er jede wahrgenommene Abweichung bei sekundären Geschlechtsmerkmalen aktiv untersucht."

Eigentlich würde dafür ein DNA-Test reichen, der mit einem simplen Abstrich im Mundraum durchgeführt werden kann. Doch im schwedischen Frauenfußball-Team entschieden sich die Verantwortlichen stattdessen dazu, eine Untersuchung der Genitalien vorzunehmen!