Nach dem Kuss-Skandal: Jennifer Hermoso erhielt Morddrohungen!

Madrid - Knapp drei Monate nach der Kuss-Affäre hat sich die betroffene Jennifer Hermoso (33) zum ersten Mal in einem Interview zu ihrer öffentlichen Haltung und den persönlichen Folgen geäußert.

Für ihren mexikanischen Klub CF Pachuca ist Jennifer Hermoso (33, v.) nach dem Kuss-Skandal durchgängig am Ball, während sie für Spanien erst Ende Oktober ihr Comeback gab. © JAIME LOPEZ / AFP

Fußball-Weltmeisterin Jennifer Hermoso (33) hat in einem Interview ihren Widerstand gegen eine Verharmlosung des Übergriffs von Spaniens damaligem Verbandschef Luis Rubiales (46) als Bemühung um Verbesserungen gesellschaftlicher Verhältnisse beschrieben.

"Ich möchte als eine Person in Erinnerung behalten werden, die Spanien weiter nach oben gebracht hat, aber vor allem als Person, die versucht hat, die Mentalität zu ändern", sagte die 33-Jährige der spanischen GQ-Ausgabe nach ihrer Wahl zu "Spaniens Frau des Jahres" durch das Magazin.

Auf dem Weg zu ihrem Ziel verspricht sich Hermoso von der zu ihrer Unterstützung gegründeten Stiftung "#SeAcabo (Es ist vorbei)" viel.

"Ich hoffe, dass dadurch eine neue Ära für den Frauensport anbrechen wird. Wenn ich meinen Beitrag leisten muss, Dinge zu ändern, werde ich nicht zögern", erklärte die Mexiko-Legionärin.

78 Tage nach dem folgenschweren Eklat bestätigte Hermoso nun in der GQ ihren Bedarf an psychologischer Unterstützung zur Überwindung der "schwierigen Phase" in den vergangenen Wochen.

"An den Gedanken, dass ich sogar Morddrohungen erhalten habe, werde ich mich niemals gewöhnen können. Ich musste mit den Folgen einer Tat zurechtkommen, die ich nicht provoziert und die ich mir nicht ausgesucht habe."