Nach Tod von Fußballerin (†27): Eltern wollen Antworten, doch der Klub schweigt

Sheffield (England) - Die Familie von Madeleine "Maddy" Cusack (†27) will eine Erklärung, doch Sheffield United schweigt sich offenbar aus. Nun hat ihr Vater seinem Ärger über das Verhalten des englischen Traditionsvereins Luft gemacht und schwere Vorwürfe erhoben.

Der viel zu frühe Tod von Maddy Cusack (†27) löste in der englischen Fußballwelt tiefe Trauer aus. © IMAGO / PA Images

Als "unverschämt und inakzeptabel" bezeichnete David Cusack das Vorgehen des Klubs im Interview mit der britischen Sunday Times.

Im vergangenen September wurde seine Tochter im Alter von nur 27 Jahren tot in ihrer Wohnung in Derbyshire gefunden. Inzwischen geht die Polizei von einem Suizid aus, es gebe darüber hinaus keine verdächtigen Umstände.



Trotzdem reichte die Familie in der Folge bereits eine Beschwerde bei den "Blades" ein, in der es um den Umgang von Cheftrainer Jonathan Morgan (52) mit der früheren U19-Nationalkickerin Englands im Vorfeld des tragischen Schicksalsschlags ging.

Im Rahmen der darauffolgenden Untersuchung sprach Sheffield den 52-Jährigen von jeglichen Vorwürfen frei. Disziplinarische Maßnahmen blieben aus, das Ergebnis der Ermittlungen jedoch unter Verschluss.

"Mir wurde gesagt, dass ich den Bericht nicht sehen kann", kritisierte David Cusack. Doch damit will sich der trauernde Vater nicht zufriedengeben.



Vor wenigen Wochen haben sich Maddys Eltern an den englischen Fußballverband FA gewandt, der jetzt laut The Athletic eine eigene Untersuchung in die Wege leitet.