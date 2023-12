Sprachlos! DFB-Star feiert binnen zehn Minuten unglaublichen Erfolg

DFB-Frauen-Star Laura Freigang von Eintracht Frankfurt feiert mit einem Bildband zur Frauen-Fußball-WM 2023 einen ungeahnten Erfolg.

Von Tina Hofmann

Frankfurt am Main - Dass man binnen zehn Minuten auf dem Fußballplatz viel bewegen kann, weiß DFB-Star Laura Freigang (25) als Stürmerin der Nationalmannschaft und von Eintracht Frankfurt nur zu gut. Doch was sie am Freitag zwischen 16 Uhr und 16.10 Uhr erlebte, das verschlug ihr fast die Sprache.

Vor und während der WM hielt Laura Freigang (25) Momente mit ihrer analogen Kamera fest und veröffentlichte nun ihren ersten Bildband. © Sebastian Gollnow/dpa Denn die Auswahlspielerin hatte sich während der enttäuschenden Frauen-Fußball-WM 2023 einem ganz besonderen Projekt gewidmet, das nun auf Anhieb einen ungeahnten Erfolg feierte: Binnen zehn Minuten war ein spezieller Bildband, für den sie Fotos dank ihrer analogen Kamera und einem klassischen Film geschossen hatte, ausverkauft. 1000 Stück gingen weg wie heiße Semmeln, dabei hatte die 25-Jährige, die mit Laptop und Kaffeetasse am Küchentisch saß und den wilden Moment live verfolgte, kaum ihren Champagner ausgetrunken. Den hatte sie sich zur Feier des Tages gegönnt. Frauenfußball "Fühlst du dich nicht wie eine Puppe?" Alisha Lehmann wird von Halbstarken runtergeputzt "Ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll, Leute. Wir sind ausverkauft. Es gibt keine Bücher mehr, es ist unfassbar, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", erklärte sie völlig überrascht in einer Story auf Instagram.

Sie sei einfach nur froh, dass ihr erstes Projekt draußen sei, und sie müsse sich jetzt überlegen, was sie mache, um der hohen Nachfrage noch gerecht zu werden.

Laura Freigang wollte ihre Erinnerungen trotz der enttäuschenden Frauen-Fußball-WM teilen