Er fotografierte deutsche WM-Helden: Serie mit Paul Ripke erscheint

Die vierteilige Doku-Serie "Galleripky - Fotografie mit Paul Ripke" ist ab 16. November in der ARD-Mediathek zu sehen. © Bildrechte: ARD Kultur/i&u TV, Fotograf: Dilara Keskinler

Wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Montag mitteilte, handelt es sich bei "Galleripky – Fotografie mit Paul Ripke" um eine Produktion von i&u TV für ARD Kultur. Insgesamt gibt es vier Episoden (à 25 bis 30 Minuten) zu sehen.

Paul Ripke dürfte sich insbesondere mit seinem Bildband "One Night in Rio" über die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien einen Namen gemacht haben.

In den vergangenen Jahren agierte der 42-Jährige laut MDR mehr und mehr als Social-Media-Creator.

"Mit 'Galleripky' vermitteln wir Fotografie und Fotokunst auf anschauliche und unterhaltsame Weise", sagt Kristian Costa-Zahn, Programmgeschäftsführer und Head of Content von ARD Kultur laut einer MDR-Mitteilung.

Dafür treffe Paul Ripke das "Who is Who der deutschen Fotografie-Szene" und zeige "uns, was es für das perfekte Foto braucht", so Costa-Zahn weiter.