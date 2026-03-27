"Sprachlos und tief erschüttert": 20-jährige Fußballerin stirbt bei Autounfall

Linz (Österreich) - Große Trauer in Österreich : Die erst 20-jährige Fußballerin Alexandra Wimmer vom FC Blau-Weiß Linz ist am Donnerstagvormittag bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Alexandra Wimmer wurde nur 20 Jahre alt. © Screenshot/Instagram/FC BlauWeiß Linz

Das bestätigte ihr Verein am Freitag in einem Statement in den sozialen Netzwerken.

"Wir sind sprachlos und tief erschüttert. Du warst viel zu jung und hattest noch so viel vor dir", schrieb der Klub auf Instagram. "Dein Lachen, deine Energie und die Erinnerungen, die wir mit dir teilen durften, werden für immer bleiben. Du warst nicht nur eine Mitspielerin, sondern auch ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Vereins."

Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 9.40 Uhr im Linzer Mona-Lisa-Tunnel. Die junge Mittelfeldspielerin war demnach gemeinsam mit einer 15-jährigen Beifahrerin unterwegs, als sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Lkw kollidierte.

Wimmer sei eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass sie trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen der herbeigeeilten Rettungskräfte noch vor Ort verstarb. Ihre Begleiterin wurde demzufolge ins Krankenhaus gebracht, zur Schwere ihrer Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor. Der 56-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.