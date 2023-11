200 Millionen Belohnung! Vater von Liverpool-Star spurlos verschwunden

Der Vater von Luis Díaz, Luis Manuel Díaz Jiménez, wird noch immer vermisst. Die Polizei verspricht eine hohe Belohnung bei sachdienlichen Hinweisen.

Von Alexander Angierski

Kolumbien - Der Horror ist noch immer nicht vorbei! Seit Tagen wird der Vater von Liverpool-Star Luis Díaz (26) vermisst, nachdem dieser mit seiner Frau entführt wurde. Bislang konnte nur die Mutter befreit werden! 200 Millionen Kolumbianische Pesos (etwa 50.000 Euro) Belohnung gibt es für entscheidende Hinweise.

Luis Díaz (26) wird auch am kommenden Wochenende wahrscheinlich nicht im Liverpool-Kader stehen. (Archivbild) © AFP/Oli Scarff Der FC Liverpool befindet sich noch immer im Ausnahmezustand. Denn der Vater seines Top-Stürmers Luis Díaz ist noch immer verschwunden. Die kolumbianische Polizei hat eine Belohnung von 200 Millionen Kolumbianischen Pesos (umgerechnet etwa 50.000 Euro) ausgelobt, die zur Lokalisierung des Vermissten führen soll! Insgesamt suchen mehr als 250 Einsatzkräfte nach Luis Manuel Díaz Jiménez, darunter auch Teile des kolumbianischen Militärs! Fußball International Ex-HSV-Profi Bobby Wood von Lasogga-Schwager rassistisch beleidigt? Luis Manuel Díaz wurde zusammen mit seiner Frau Cilenis Marulanda am 29. Oktober an einer Tankstelle überfallen und dann in ihrem eigenen Transporter entführt. Cilenis konnte von der Polizei nur wenig später in Barrancas, im Norden des Landes, befreit werden. Über den genauen Stand der Ermittlungen und das weitere Vorgehen der Polizei, den Mann zu befreien, ist nichts weiter bekannt. Die Ermittler wollen ihre Strategie nicht gefährden.

Die kolumbianische Polizei fahndet öffentlich nach Luis Manuel Díaz und setzte eine für kolumbianische Verhältnisse hohe Belohnung für Hinweise auf seinen Verbleib aus. © Screenshot/X/NoticiasCaracol

Die Polizei empfiehlt Luis Díaz, in Liverpool zu bleiben

Luis Manuel Díaz ist sehr stolz auf seinen Sohn, dass er es nach Europa geschafft hat. © Screenshot/X/LusbyJack

Außerdem empfehlen die Cops dem kolumbianischen Nationalspieler Luis Díaz, in Liverpool zu bleiben, was dieser laut "Marca" auch tut. In seiner Heimat gingen derweil am Mittwoch Hunderte in Weiß gekleidete Menschen mit weißen Luftballons auf die Straße, um für die Freilassung von Luis Manuel Díaz zu protestieren.

Luis Díaz stand erstmals nicht im Kader