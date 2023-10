Kurz vor dem Spiel: Eltern von Klopp-Star Luis Díaz entführt!

Jürgen Klopp (56) wird auf Díaz gegen Nottingham wohl verzichten müssen. (Archivbild) © PAUL ELLIS / AFP

Die Bevölkerung wird zudem aufgerufen, sich zu beteiligen und sich zu melden, wenn jemand über Informationen verfügt, die beim Auffinden der Opfer hilfreich sein könnten.

Der Polizeichef William Salamanca ordnet für diese Angelegenheit höchste Priorität ein und ordnete sogar an, dass Geheimdienstler und andere Behörden sich dem Unternehmen anschließen sollen.

Die örtliche Gouverneurin, Diala Wilches, gab an, alle ihre Behörden angewiesen zu haben, "Rettungsaufgaben unverzüglich umzusetzen" und dabei mit dem Militär in Kontakt zu bleiben.

Luis Díaz kam im Januar 2022 für 47 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto auf die Insel. Das letzte Mal, dass der Linksaußen in Kolumbien unter Vertrag stand, war 2019 beim Junior FC. Der 26-Jährige ist seit 2018 kolumbianischer Nationalspieler und hat bei den Reds einen Vertrag bis 2027.

Die Klopp-Elf hat am Sonntag um 15 Uhr ein Spiel in der Premier League gegen Nottingham zu spielen. Dass Díaz, der in dieser Saison stets von Beginn an auf dem Platz stand, auflaufen wird, ist unwahrscheinlich.