34 Elfmeter! Deutscher Torwart schreibt Pokal-Geschichte

Preston (England) - Historisches Elfer-Drama in England! Am Dienstagabend durfte der deutsche Keeper Steven Benda (25) seinen Landsmann Bernd Leno (32) zwischen den Pfosten des FC Fulham vertreten. Er sollte einen denkwürdigen und sehr langen Abend erleben.

Steven Benda (25, v.) schrieb am Dienstagabend Geschichte - allerdings ohne Happy End für den deutschen Torwart. © IMAGO / Shutterstock

Gegen 23.07 Uhr war die Überraschung perfekt: Der Zweitligist Preston North End kegelte den Premier-League-Vertreter aus London in der 3. Runde aus dem Ligapokal.

Nötig waren dazu nach einem 1:1-Unentschieden in der regulären Spielzeit allerdings satte 34 (!) Strafstöße und damit so viele wie nie zuvor in der Geschichte des Wettbewerbs.

Eine knappe halbe Stunde dauerte das längste Elfmeterschießen der EFL-Cup-Historie, am Ende setzte sich der Underdog mit 16:15 durch. Der vorherige Rekord stammte aus dem Jahr 2016, damals gewann Derby County mit 14:13 gegen Carlisle.

Timothy Castagne (28) vergab den entscheidenden Versuch vom Punkt, zuvor hatten nur Fulham-Verteidiger Jorge Cuenca (24) und PNE-Youngster Kaine Kesler-Hayden (21) verschossen.

Benda, der eigentlich ein starkes Spiel machte, fehlte bei den Strafstößen des Zweitliga-Schlusslichts jegliches Parier-Glück. Dafür verwandelte er seinen eigenen Elfer aber souverän.

Letztlich musste der gebürtige Stuttgarter in seinem zweiten Profieinsatz für die "Cottagers" aber eine kuriose und äußerst bittere Pleite verkraften.