42 Minuten Nachspielzeit! Schiedsrichter nach "dritter Halbzeit" suspendiert

Quillacollo (Bolivien) - Langwierige VAR-Checks und großzügige Nachspielzeiten sind auch hierzulande keine Seltenheit. Doch bei einer Partie der höchsten bolivianischen Liga schlugen die Unparteiischen in der vergangen Woche satte 42 (!) Minuten oben drauf - und mussten nun die Konsequenzen tragen.

Dritte Halbzeit: Atletico Palmaflor erzielte in der 128. Minute den Siegtreffer. © Screenshot/YouTube/Tigo Sports Bolivia

Selbst das im Fußball gern benutzte Wort "ereignisreich" wird dem Spiel am Dienstag zwischen Atletico Palmaflor und Club Blooming kaum gerecht.

Zunächst gingen die Hausherren in der ersten Halbzeit durch das Tor von Jonathan Cañete (26) in Führung. Im strömenden Regen und auf pitschnassem Untergrund baute Kapitän Gilbert Álvarez (30) diese dann in der 82. Minute aus.

Doch der Sieg war noch nicht eingetütet, denn Blooming-Angreifer Gastón Rodríguez (30) gelang nur vier Zeigerumdrehungen später der Anschluss. Allerdings benötigte das Schiedsrichter-Gespann für die Überprüfung des Tores satte 17 Minuten, wie Sky Sport berichtete.

Die Akteure auf dem Rasen-Sumpf waren also auf einen üppigen Nachschlag eingestellt - und sollten dennoch überrascht werden. Statt 19 oder vielleicht 20 Minuten ließen die Referees am Ende rekordverdächtige 42 Minuten nachspielen.

Es kam, wie es kommen musste. Obwohl die Gäste infolge einer Roten Karte in der 111. Minute in Unterzahl agierten, gelang José Sinisterra (24) in der 114. Minute der Ausgleich.