Abenteuer im Ausland: Jan Löhmannsröben hat einen neuen Klub!

Löhmannsröben hingegen ist in der ganzen deutschen Fußballrepublik ein Name, besonders im Osten der Republik hinterließ er beim 1. FC Magdeburg , Carl Zeiss Jena , Hansa Rostock , dem Halleschen FC und zuletzt dem FSV Zwickau seine Spuren.

Am Donnerstag verkündete Jan Löhmannsröben (32, links im linken Bild) in seiner Instagram-Story den Deal.

Nun also Griechenland, wo es sich gemeinhin gut leben und die Karriere entspannt ausklingen lässt. Wer will es Löhmannsröben im Herbst seiner Schaffens verdenken?



Zuvor war die Suche des kampfstarken Defensivakteurs nach einem neuen deutschen Verein erfolglos geblieben.

Auch ein Engagement bei Regionalliga West-Klub Alemannia Aachen, wo "Löh" Ende August im Probetraining weilte, kam nicht zustande. Aachen war zu dem Zeitpunkt noch auf der Suche nach einem neuen Trainer, inzwischen hat Ex-BFC-Coach Heiner Backhaus (41) übernommen.

Auf jeden Fall kündigte der Kultkicker schon zu Beginn der Woche eine neues "Abenteuer" an, flog nach Thessaloniki und traf sich am Donnerstag mit Mytilinis' Sportdirektor Aleksandar Milic (34).

In einem griechischen Restaurant wurden bei herrlichem Ausblick über die Stadt und entspannter Atmosphäre offenbar die letzten Vertragsdetails ausgehandelt, ehe der kantige Kicker am Abend mittels Emojis vermeldete: "Done Deal".