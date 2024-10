Dank "unfähigem" Bürgermeister: Milan-Stürmer will sofort umziehen!

Im Stile des italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano (31) schrieb er eingeleitet mit dem typischen "Here we go", dass der "spanische Bomber" den Umzug nach Corbetta erfolgreich abgeschlossen habe.

Marco Ballarini (49, l.) unterstützt ausgerechnet den AC-Stadtrivalen Inter. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/alvaromorata, Gabriel BOUYS / AFP

Morata, der die "Furia Roja" in Deutschland als Kapitän zur Europameisterschaft geführt hatte, war kurz nach dem Turnier für 13 Millionen Euro von Atlético Madrid zu Milan gewechselt.

Dort erlebte er bislang auch auf dem Rasen einen holprigen Start. Zwar konnte er in der Serie A schon zweimal treffen und sich zuletzt über drei Siege am Stück freuen. In der Champions League setzte es zum Auftakt jedoch zwei Pleiten gegen den FC Liverpool und am Dienstag bei Bayer Leverkusen.

Entschuldigt hat sich Ballarini für seinen Netz-Patzer zumindest öffentlich noch nicht. Stattdessen teilte er in seiner Story das Emblem von Inter Mailand.

Der Bürgermeister ist selbst nämlich bekennender Fan des großen Stadtrivalen der AC, wie er auch bereits im Morata-Statement offenbarte. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt.