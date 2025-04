Achterbahnfahrt für deutschen Profi: Erst Herz-OP, jetzt ist er Pokalsieger!

Rotterdam/Deventer (Niederlande) - Diese Geschichte bewegt! Im Juli des vergangenen Jahres hing die Karriere des deutschen Fußball -Profis Gerrit Nauber (33) am seidenen Faden - neun Monate später ist das Kämpferherz phänomenaler Pokalsieger.

Nauber: "Ich hatte schon gedacht: Werde ich alt oder was ist hier los?"

Denn zu Saisonbeginn war nicht klar, ob der Routinier (119 Spiele in der 2. Bundesliga für Duisburg und Sandhausen) überhaupt weiter professionell Fußball spielen könne. Wie der 33-Jährige verriet, wurden in der Saisonvorbereitung bei einem Belastungs-EKG Herzrhythmus-Störungen festgestellt.

Schon vor dem Spiel gab Nauber in einem kicker -Interview bekannt: "Das hier ist das Größte für mich."

Am Montagabend folgte im zweiten Anlauf der große Coup für den kleinen Klub aus der 100.000 Einwohner-Stadt Deventer, gut eine Autostunde westlich der deutschen Grenze. Mit 5:3 n. E. rang der Underdog Favorit Alkmaar nieder.

Erst zum zweiten Mal nach 1965 standen die Go Ahead Eagles überhaupt im Finale des KNVB Beker.

Gegen 21 Uhr streckte Gerrit Nauber die Trophäe in den Nachthimmel von Rotterdam. Es war ein historischer Erfolg für den Verteidiger und seinen Klub.

Nauber reckt die Trophäe des niederländischen KNVB Beker in den Himmel. Der 33-Jährige und die Go Ahead Eagles sind zum ersten Mal Pokalsieger. © Imago/DeFodi Image

Es folgte eine Operation, die für den Profi glücklicherweise gut verlief. Nauber kämpfte sich zurück, stand am ersten Spieltag wieder auf dem Platz. Und sollte mit 33 Lenzen die Saison seines Lebens spielen!



Noch nie in vier Jahren Deventer sammelte der kantige Manndecker so viele Minuten wie in dieser Spielzeit. Liebevoll taufte ihn das Umfeld "die Mauer von Nauber".

Der zweimalige Familienvater, der jeden Tag die 135 Kilometer aus Lotte (Westfalen) nach Holland fährt, verlängerte Ende November seinen Vertrag. Damals ahnte Nauber nicht, dass ihm der größte Erfolg seiner Karriere noch bevorstehen würde.

Im Halbfinale kegelten die Eagles Champions-League-Klub Eindhoven dank eines Nauber-Kopfballs aus dem Pokal. Ins Finale gegen den AZ Alkmaar ging Naubers Team als "leichter Außenseiter", ließ über 120 Spielminuten nur einen Gegentreffer per Strafstoß zu.

Auch im Elfmeterschießen behielt der Underdog die Nerven: Für Nauber war es emotional und sportlich der Höhepunkt der Karriere.