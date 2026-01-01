Vorrunden-Aus mit null Punkten: Komplette Nationalmannschaft suspendiert!
Gabun - Der Afrika-Cup endet für Gabun mit einem Knall! Weil sportlich überhaupt nichts zusammenlief, das Team mit null Punkten aus drei Spielen sang- und klanglos in der Vorrunde ausschied, entschied sich der Sportminister des zentralafrikanischen Lands für eine drastische Maßnahme.
Nach dem überaus enttäuschenden Turnier feuerte Dr. Simplice-Desiré Mamboula nämlich nicht nur Cheftrainer Thierry Mouyouma (50) und dessen Trainerstab - sondern suspendierte gleich die gesamte Mannschaft! Das Kapitäns-Duo, bestehend aus Ex-BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang (36) und Bruno Ecuele Manga (37), wurde von seinen Aufgaben entlassen.
Anlass des drastischen Schritts war das letzte Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste am Mittwochabend, wo Gabun eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben hatte.
"Angesichts der blamablen Leistung der Panthers beim Afrika-Cup hat die Regierung beschlossen, den Trainerstab zu entlassen, die Nationalmannschaft bis auf Weiteres zu suspendieren und die Spieler Bruno Ecuele Manga und Pierre-Emerick Aubameyang auszuschließen", sagte der Sportminister dem Guardian zufolge live im Fernsehen.
Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang reagiert auf Ausbootung
Seine nächsten Partien bestreitet Gabun Ende März, wenn es um die Qualifikation für den nächsten Afrika-Cup 2027 geht. Wer dann an der Seitenlinie stehen wird und welche Spieler überhaupt nominiert werden, ist noch völlig unklar.
Dass zumindest Aubameyang aber nicht dazugehören dürfte, zeichnet sich aktuell ab: Schon vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste war es zu Kontroversen um den Kapitän gekommen, weil dieser vorzeitig abgereist war.
Zwar war der 36-Jährige bereits mit Oberschenkelproblemen zum Turnier gekommen, doch dass er für das dritte Vorrundenspiel nicht beim Team blieb, um seine Mannschaft anzufeuern, nahmen viele dem früheren Dortmunder übel.
"Ich denke, die Probleme des Teams reichen viel tiefer als die kleine Person, die ich bin", kommentierte der geschasste Mannschaftsführer daraufhin bei X.
Titelfoto: FRANCK FIFE / AFP