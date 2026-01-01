Vorrunden-Aus mit null Punkten: Komplette Nationalmannschaft suspendiert!

Gabun - Der Afrika-Cup endet für Gabun mit einem Knall! Weil sportlich überhaupt nichts zusammenlief, das Team mit null Punkten aus drei Spielen sang- und klanglos in der Vorrunde ausschied, entschied sich der Sportminister des zentralafrikanischen Lands für eine drastische Maßnahme.

Dieses Team läuft so wohl nicht noch einmal auf: Gabuns komplettes Nationalteam wurde nach dem Ausscheiden im Afrika-Cup suspendiert. © FRANCK FIFE / AFP

Nach dem überaus enttäuschenden Turnier feuerte Dr. Simplice-Desiré Mamboula nämlich nicht nur Cheftrainer Thierry Mouyouma (50) und dessen Trainerstab - sondern suspendierte gleich die gesamte Mannschaft! Das Kapitäns-Duo, bestehend aus Ex-BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang (36) und Bruno Ecuele Manga (37), wurde von seinen Aufgaben entlassen.

Anlass des drastischen Schritts war das letzte Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste am Mittwochabend, wo Gabun eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben hatte.

"Angesichts der blamablen Leistung der Panthers beim Afrika-Cup hat die Regierung beschlossen, den Trainerstab zu entlassen, die Nationalmannschaft bis auf Weiteres zu suspendieren und die Spieler Bruno Ecuele Manga und Pierre-Emerick Aubameyang auszuschließen", sagte der Sportminister dem Guardian zufolge live im Fernsehen.