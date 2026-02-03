Frust am Deadline Day: Fußballer-Freundin rechnet gnadenlos mit Glasner-Klub ab

Liverpool/London (Großbritannien) - Nicht nur für viele Fans ist der Deadline Day nervenaufreibend, auch zahlreiche Fußballer und ihre Familien sehen sich plötzlich mit einer ungewissen Zukunft konfrontiert. Die Freundin von Everton-Star Dwight McNeil (26) hat nun einen verstörenden Einblick gewährt - und ihrem Frust in den sozialen Netzwerken Luft gemacht.

Die Freundin von Dwight McNeil (26) war von seinem geplatzten Wechsel am Deadline Day gar nicht begeistert. © Screenshot/Instagram/dwightmc99

Kurz vor Ablauf der Winter-Transferfrist soll der englische Mittelfeldspieler unmittelbar vor einem Wechsel von den "Toffees" zu Crystal Palace gestanden haben, doch dann platzte der Deal plötzlich noch.

Anschließend teilte der 26-Jährige eine Reihe von Storys seiner Partnerin Megan Sharpley auf Instagram, in denen diese knallhart mit dem Klub des früheren Frankfurt-Trainers Oliver Glasner (51) abrechnete.

"Heute und in den letzten 48 Stunden zu sehen, wie die Fußballwelt, die du so sehr liebst, so grausam zu dir sein kann, hat mir das Herz gebrochen", schrieb die Freundin des Premier-League-Profis.

"Die Versprechungen, die emotionale Achterbahnfahrt, dass bis zur letzten Minute mit dir gespielt wurde", erklärte Sharpley. "Dir wurden die nächsten viereinhalb Jahre deines Lebens versprochen, Hunderte Meilen entfernt, medizinische Untersuchungen, Absprachen - und dann wird dir alles in der letzten Sekunde weggerissen, ohne jede Erklärung."

Übereinstimmenden Berichten zufolge änderte Palace die Konditionen des festen Wechsels für kolportierte 23 Millionen Euro kurz vor knapp in einen Leih-Deal, womit Everton schließlich nicht mehr einverstanden war und auf McNeil sitzen blieb.