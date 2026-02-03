Frust am Deadline Day: Fußballer-Freundin rechnet gnadenlos mit Glasner-Klub ab
Liverpool/London (Großbritannien) - Nicht nur für viele Fans ist der Deadline Day nervenaufreibend, auch zahlreiche Fußballer und ihre Familien sehen sich plötzlich mit einer ungewissen Zukunft konfrontiert. Die Freundin von Everton-Star Dwight McNeil (26) hat nun einen verstörenden Einblick gewährt - und ihrem Frust in den sozialen Netzwerken Luft gemacht.
Kurz vor Ablauf der Winter-Transferfrist soll der englische Mittelfeldspieler unmittelbar vor einem Wechsel von den "Toffees" zu Crystal Palace gestanden haben, doch dann platzte der Deal plötzlich noch.
Anschließend teilte der 26-Jährige eine Reihe von Storys seiner Partnerin Megan Sharpley auf Instagram, in denen diese knallhart mit dem Klub des früheren Frankfurt-Trainers Oliver Glasner (51) abrechnete.
"Heute und in den letzten 48 Stunden zu sehen, wie die Fußballwelt, die du so sehr liebst, so grausam zu dir sein kann, hat mir das Herz gebrochen", schrieb die Freundin des Premier-League-Profis.
"Die Versprechungen, die emotionale Achterbahnfahrt, dass bis zur letzten Minute mit dir gespielt wurde", erklärte Sharpley. "Dir wurden die nächsten viereinhalb Jahre deines Lebens versprochen, Hunderte Meilen entfernt, medizinische Untersuchungen, Absprachen - und dann wird dir alles in der letzten Sekunde weggerissen, ohne jede Erklärung."
Übereinstimmenden Berichten zufolge änderte Palace die Konditionen des festen Wechsels für kolportierte 23 Millionen Euro kurz vor knapp in einen Leih-Deal, womit Everton schließlich nicht mehr einverstanden war und auf McNeil sitzen blieb.
Freundin von Dwight McNeil kritisert Umgang mit psychischer Gesundheit von Fußballern
Sharpley stellte klar, dass sie wisse, dass das Leben als Fußballer viele Vorzüge biete, für die sie sehr dankbar sei. Doch sie erinnerte die Fans auch daran, dass es sich bei den Leistungssportlern immer noch um Menschen handele, die Gefühle haben.
"Von all dem zu kompletter Funkstille, kein Anruf, keine Kommunikation - nur zurückgelassen mit gebrochenem Herzen und nichts als Verwirrung", führte sie weiter aus. "Das hat mehr wehgetan, als ich in Worte fassen kann."
"Wir leben in einer Welt, in der sich jeder bewusst ist, wie groß das Problem der psychischen Gesundheit ist. Warum finden wir es dann im Fußball akzeptabel, dass man mit der psychischen Gesundheit dieser jungen Männer herumspielt, nur weil sie viel Geld verdienen, und dass dies einfach 'Teil des Jobs' ist?", fragte sich die Partnerin des Everton-Profis.
Schließlich verdiene es unabhängig vom Geld jeder einzelne Mensch, mit "Respekt, Freundlichkeit und Fairness" behandelt zu werden.
