Sogar Trainer eilt ins Krankenhaus: Fan (†20) stürzt bei Pokalspiel von Tribüne und stirbt

Izmit (Türkei) - Der türkische Fußball wurde von einem tragischen Todesfall überschattet. Beim Pokalspiel am Donnerstag zwischen Kocaelispor und Besiktas stürzte ein 20-jähriger Fan von der Tribüne und starb später im Krankenhaus.

Der ehemalige türkische Nationalspieler Selcuk Inan (40, l.) besuchte die Familie des verstorbenen Fans nach dem Pokalspiel seiner Mannschaft gegen Besiktas am Donnerstag. © IMAGO / Anadolu Agency

Das bestätigte der türkische Fußballverband TFF inzwischen in einer Mitteilung. Demnach erlag Harda Kaçmaz seinen schweren Verletzungen.

Wie "Gebze Gazetesi" berichtet, wollte der Kocaelispor-Anhänger in der 38. Minute vom Oberrang der Osttribüne des heimischen Stadions in den Unterrang klettern und fiel dabei rund zehn Meter in die Tiefe.

Der junge Mann, der sich übereinstimmenden Meldungen zufolge gerade auf seinen Militärdienst vorbereitete, sei noch vor Ort von Sanitätern erstversorgt worden, ehe man ihn in eine Klinik gebracht habe. Dort soll der 20-Jährige drei Herzstillstände erlitten haben. Trotz aller Bemühungen konnten ihn die Ärzte schließlich nicht mehr retten.

Klubpräsident Recep Dürül und Kocaelispor-Cheftrainer Selcuk Inan (40) seien noch während der Partie über das Unglück informiert worden und nach Abpfiff ins Krankenhaus gefahren, um der Familie des Fans ihr Beileid auszusprechen.

Auch in den sozialen Netzwerken meldete sich der Süper-Lig-Verein später noch zu Wort: "Möge Gott unserem Fan Harda Kaçmaz gnädig sein, der sein Leben in dem Krankenhaus verloren hat, in das er gebracht wurde", hieß es da. "Wir werden dich nie vergessen, Harda."