Sogar Trainer eilt ins Krankenhaus: Fan (†20) stürzt bei Pokalspiel von Tribüne und stirbt

Das türkische Pokalspiel zwischen Kocaelispor und Besiktas wurde von dem tragischen Todesfall eines 20-jährigen Fans überschattet.

Von Florian Mentele

Izmit (Türkei) - Der türkische Fußball wurde von einem tragischen Todesfall überschattet. Beim Pokalspiel am Donnerstag zwischen Kocaelispor und Besiktas stürzte ein 20-jähriger Fan von der Tribüne und starb später im Krankenhaus.

Der ehemalige türkische Nationalspieler Selcuk Inan (40, l.) besuchte die Familie des verstorbenen Fans nach dem Pokalspiel seiner Mannschaft gegen Besiktas am Donnerstag.  © IMAGO / Anadolu Agency

Das bestätigte der türkische Fußballverband TFF inzwischen in einer Mitteilung. Demnach erlag Harda Kaçmaz seinen schweren Verletzungen.

Wie "Gebze Gazetesi" berichtet, wollte der Kocaelispor-Anhänger in der 38. Minute vom Oberrang der Osttribüne des heimischen Stadions in den Unterrang klettern und fiel dabei rund zehn Meter in die Tiefe.

Der junge Mann, der sich übereinstimmenden Meldungen zufolge gerade auf seinen Militärdienst vorbereitete, sei noch vor Ort von Sanitätern erstversorgt worden, ehe man ihn in eine Klinik gebracht habe. Dort soll der 20-Jährige drei Herzstillstände erlitten haben. Trotz aller Bemühungen konnten ihn die Ärzte schließlich nicht mehr retten.

Klubpräsident Recep Dürül und Kocaelispor-Cheftrainer Selcuk Inan (40) seien noch während der Partie über das Unglück informiert worden und nach Abpfiff ins Krankenhaus gefahren, um der Familie des Fans ihr Beileid auszusprechen.

Auch in den sozialen Netzwerken meldete sich der Süper-Lig-Verein später noch zu Wort: "Möge Gott unserem Fan Harda Kaçmaz gnädig sein, der sein Leben in dem Krankenhaus verloren hat, in das er gebracht wurde", hieß es da. "Wir werden dich nie vergessen, Harda."

Der junge Kocaelispor-Fan soll schon am Freitag beerdigt werden

Der türkische Fußballverband TFF informierte über den Tod des jungen Fans und sprach der Familie sein Beileid aus.
Der türkische Fußballverband TFF informierte über den Tod des jungen Fans und sprach der Familie sein Beileid aus.  © Uncredited/AP/dpa

Besiktas sprach den Angehörigen des verstorbenen Anhängers in einer Mitteilung ebenfalls das Mitgefühl des gesamten Klubs aus: "Möge Gott seiner Seele Frieden schenken", schrieb der 16-fache türkische Meister.

Das sportliche Geschehen rückte aufgrund des Vorfalls natürlich schnell in den Hintergrund, die Begegnung in der Gruppe C endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Laut "Bugün Kocaeli" soll Kaçmaz bereits am Freitag nach dem Mittagsgebet in der Zeytinlik-Moschee im Stadtteil Gültepe beigesetzt werden.

Weiterhin hat die Jugend- und Sportdirektion der Region eine Untersuchung eingeleitet, die herausfinden soll, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.

Titelfoto: IMAGO / Anadolu Agency

