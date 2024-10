Alles für die Klub-WM: FIFA führt neues Wechselfenster ein!

Für ihre Klub-WM ist die FIFA bereit, grundlegende Dinge im Fußball zu ändern - so bleibt es nicht bei den bisherigen zwei Transferperioden. © OZAN KOSE / AFP

Bisher gab es rund um die Klub-WM, die vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 stattfinden wird, ein großes Problem: Die Transferperiode beginnt erst am 1. Juli, also mitten im Turnier. Spieler, deren Verträge zum Saisonende auslaufen, könnten also nur die erste Hälfte für ihren Klub bestreiten, Neuzugänge erst ab der zweiten Turnierhälfte eingesetzt werden.

Dieser Baustelle hat sich der Internationale Fußballverband jetzt auf der Tagung des FIFA-Rats angenommen. Die gefundene Lösung: ein außerordentliches Registrierungsfenster vom 1. bis zum 10. Juni!

Damit würde zumindest das Problem, dass Neuzugänge erst ab Juli eingesetzt werden könnten, reduziert werden - vorausgesetzt, dass die Vereine ihre Profis in der Zeit auch wechseln lassen würden, wenn etwa beide Teams für die Klub-WM qualifiziert sind.

Die Entscheidung darüber, ob dieses Transferfenster im eigenen Land angeboten wird, soll aber bei den jeweiligen nationalen Verbänden liegen - deshalb könnte es theoretisch sein, dass im nächsten Jahr Anfang Juni Spieler von Deutschland in andere Länder wechseln, die deutschen Klubs aber niemanden verpflichten dürfen.