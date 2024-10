Toni Kroos attackiert die FIFA: "Schnauze voll!"

Toni Kroos (34) hat in seiner aktuellen Podcast-Folge kein Blatt vor den Mund genommen. © Federico Gambarini/dpa

Denn einige aktuelle Entwicklungen gehen dem Ex-Profi von Real Madrid und Bayern München gehörig gegen den Strich.

Im Podcast "Einfach mal Luppen", den er mit seinem Bruder Felix betreibt, sprach der Dreifachvater jetzt Klartext.

Die Folge trägt bereits den sarkastischen Namen "We love the Klub-WM". In den 72 Minuten lassen die Brüder kein gutes Haar am neuen Event des Weltverbandes. Das wird im Sommer 2025 vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA erstmals mit 32 Klubs stattfinden.

"Irgendwann hat man echt mal die Schnauze voll. Also wirklich alle, als Spieler und als Fan", sagte Toni leicht aufgebracht. Vor allem die Spieler seien die Leidtragenden der neuen Ideen der FIFA, man erwarte immer eine hohe Qualität, doch das könne man angesichts der Belastung vergessen.

"UEFA und FIFA reichen sich die Hand und denken so wenig es geht an die Spieler", hat der Mittelfeldstratege eine ganz klare Meinung.