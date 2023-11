Arroganz-Anfall bei Balotelli: "Bester Stürmer Italiens" träumt von Deutschland

Italien - So kennt man ihn! Vor mehr als fünf Jahren stand Mario Balotelli (33) das letzte Mal im Dienste der italienischen Nationalmannschaft auf dem Rasen, seinem enormen Selbstvertrauen hat das aber keinen Abbruch getan.

Mit Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti (64) habe er sich sogar schon "mehrmals getroffen", auch wenn dabei nur "ein paar Witze" ausgetauscht worden seien. Trotzdem fügte er an: "Ich hoffe immer auf eine Nominierung."

"Ich will wieder fit werden und fürs Nationalteam spielen", so die Ansage des Skandal-Kickers.

Erst vor wenigen Tagen konnte sich die "Squadra Azzurra" durch ein Unentschieden gegen die Ukraine für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifizieren, für die sich der Routinier nun höchstpersönlich ins Gespräch brachte.

Für sein Heimatland ging er zuletzt im September 2018 im Nations-League-Spiel gegen Polen auf Torejagd, zudem laboriert der Mittelstürmer derzeit an den Folgen einer Knie-OP.

Auf der großen Fußballbühne ist das "Enfant terrible" schon lange kein Stammgast mehr. Nach eher verhalten erfolgreichen Abstechern zu Brescia Calcio, der AC Monza und dem FC Sion steht der Angreifer mittlerweile wieder in der Türkei bei Adana Demirspor unter Vertrag.

Mit Italien nahm Mario Balotelli (33) schon an der EM 2012 sowie der WM 2014 teil. (Archivfoto) © Marco BERTORELLO / AFP

Mit dem System des Übungsleiters sei der Offensivakteur allerdings nicht wirklich vertraut: "Ich weiß nicht, was er genau will", gab der 36-fache Nationalstürmer zu.

Dennoch schreckt Balotelli vor der Knipser-Konkurrenz beim viermaligen Weltmeister keinesfalls zurück. Im Moment sind Giacomo Raspadori (23) von der SSC Neapel, Atalantas Gianluca Scamacca (24) und Moise Kean (23) von Juve für die Position in der Spitze eingeplant.

"Haben Raspadori und Scamacca gestern überhaupt gespielt?", flachste der 33-Jährige hinsichtlich des Ukraine-Spiels. "Wie viele Schüsse hatten sie zusammen? Zwei?"

"Willst Du die EM gewinnen? Und glaubst Du wirklich, dass Du mit mir ausscheiden würdest? Also ruf mich an", plusterte sich der Goalgetter in Richtung Spalletti auf.

Völlig ernst scheint Balotelli seine forsche Kampfansage nach verletzungsgeplagten Jahren im sportlichen Mittelmaß aber nicht zu meinen, denn "abgesehen davon" würde sich der Torjäger auch sehr über eine Nominierung des erst 21-jährigen Sebastiano Esposito von Sampdoria Genua freuen. "Es wäre die erste Erfahrung für ihn. Für mich wäre es das letzte Mal."

Und ohnehin sei das Wetter im Gastgeberland nur schwer erträglich. "Es ist kalt in Deutschland", witzelte er.