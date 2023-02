Aufregung in Portugal: Benfica-Trainer Roger Schmidt wird provoziert und wirft Flasche ins Publikum!

Vizela (Portugal) - Was hat er sich nur dabei gedacht? Benfica-Trainer Roger Schmidt (55) brannten am Samstagabend für einen Moment die Sicherungen durch, die Folgen dürften jetzt schwer wiegen!

Roger Schmidt (55) ist seit vergangenem Sommer bei Benfica Lissabon im Amt und galt schon in Deutschland als äußerst impulsiver Trainer. © MIGUEL RIOPA / AFP

Vizela ist eine Kleinstadt in Portugal mit weniger als 25.000 Einwohnern und einem Fußballklub, der die zweite Saison in der höchsten portugiesischen Liga absolviert.

Für einen Provinzklub wie diesen ist ein Spiel gegen das große Konzert der Liga natürlich ein Festspiel. Dies bekam auch Liga-Primus Benfica Lissabon, trainiert von Ex-Bundesliga-Coach Roger Schmidt, zu spüren.

Die Atmosphäre war am vergangenen Samstagabend in dem kleinen Stadion alles andere als friedfertig. Erst recht nicht nach Abpfiff. Was war passiert?

Zunächst einmal fühlte sich der Underdog in Halbzeit zwei um einen Elfmeter betrogen, traf zudem das Aluminium. Kurz vor Schluss kochten die Gemüter ein weiteres Mal hoch, als ein Vizela-Akteur die gelbrote Karte sah.

In der fünften Minute der Nachspielzeit schoss Benfica dann per Elfmeter das 2:0 und machte damit in einem hitzigen Spiel den Deckel drauf. Roger Schmidt samt Staff jubelten ausgelassen, ihre Trainerbank befand sich allerdings direkt hinter der Tribüne der Heimfans.

Diese fanden das gar nicht lustig und quittierten dies mit einem Flaschenwurf. Das Wasser ergoss sich über die Rückseite von Schmidt. Dieser zögerte kurz, hob die Flasche auf, drehte sich um und schleuderte das Objekt ohne Rücksicht zurück auf die Tribüne.

Eine Kurzschlussreaktion, die dem deutschen Trainer trotz massiver Provokationen so natürlich nicht passieren darf.