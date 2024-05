Rückschlag für RB Leipzigs Leihgabe Timo Werner: Ist die EM jetzt schon gelaufen?

London (Großbritannien) - Für Timo Werner (28) ist die Saison bei den Tottenham Hotspur gelaufen. Der von RB Leipzig nach London verliehene Angreifer fällt in der Schlussphase der englischen Meisterschaft verletzt aus.

Eigentlich lief es gut für Timo Werner (28) bei Tottenham Hotspur ... © Nick Potts/PA Wire/dpa

Wie Trainer Ange Postecoglou (28) am Mittwoch bestätigte, zog sich Werner bereits am vergangenen Sonntag beim 2:3 im Nord-London-Derby gegen Tabellenführer FC Arsenal eine Blessur in der Oberschenkelmuskulatur zu.

Der 28-Jährige hatte nach nur einer halben Stunde ausgewechselt werden müssen.



Die Verletzung ist auch für RB Leipzig ein Rückschlag. Der Klub hatte darauf gesetzt, den verliehenen Werner dauerhaft an Tottenham abzugeben. Nach dpa-Informationen haben die Spurs eine Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro.

Postecoglou hatte sich in den vergangenen Wochen lobend über Werner geäußert und eine feste Verpflichtung nicht ausgeschlossen.