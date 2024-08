Aussetzer nach Trinkgelage? Trainer soll auf den Platz gepinkelt haben!

Vor seinem Engagement in Rumänien stand Neil Lennon (53) bei Omonia Nikosia auf Zypern an der Seitenlinie. © OLI SCARFF / AFP

Seit Ende Mai ist der 53-Jährige beim FC Rapid Bukarest aus Rumänien im Amt, die dürftige Startbilanz ohne Sieg aus den ersten drei Saisonspielen war dort in den vergangenen Tagen aber sein kleinstes Problem.

Stattdessen sah er sich mit einer wilden Behauptung konfrontiert, die Journalist Daniel Marcu auf TikTok mit der Welt teilte.

Demnach ließ es sich der Brite gemeinsam mit seinem Co-Trainer Iain Brunskill (47) vorige Woche in einer Brauerei der rumänischen Hauptstadt so richtig gut gehen und tauchte anschließend am Donnerstag - offenbar noch nicht vollends von dem Ausflug erholt - beim Training auf.

Seine Manieren hatte er laut der Erzählung gleich beim Biererzeuger gelassen, denn Lennon soll während der Einheit "in nicht gerade gutem Zustand" vor seinen Schützlingen auf den Platz gepinkelt haben.

Die heikle Geschichte schlug in der rumänischen Medienlandschaft daraufhin hohe Wellen und zwang den dreifachen Meister schließlich zu einem offiziellen Statement.