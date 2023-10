"Ballon d'Or"-Sieger geleakt! Diese Entscheidung macht Fans wütend

Paris (Frankreich) - Der Ballon d'Or ist die prestigeträchtigste Auszeichnung, die ein Fußballer bekommen kann. Am 30. Oktober wird die Auszeichnung wieder in Paris vergeben. Der mögliche Sieger wurde jedoch jetzt schon geleakt, aber mit diesem Namen sind viele nicht einverstanden!

Fußball-Legende Zlatan Ibrahimović (42) nannte das einmal einen "Big Different" (zu Deutsch: Einen großen Unterschied) und meinte damit sinngemäß, dass man nicht weltklasse sein müsse, um in der USA weltklasse auszusehen.

Bis zum Sommer war "La Pulga" noch beim Chaos-Klub PSG aktiv, wo aber stets mit Storys abseits des Storys abseits des Platzes Schlagzeilen machte. Nach seinem Wechsel zu Inter Miami in der USA ließ der 36-Jährige wieder regelmäßig seine spielerische Klasse aufblitzen, es ist aber nur die MLS und nicht Europa.

Aber ist das berechtigt? Lionel Messi gewann zwar mit Argentinien die Weltmeisterschaft in Katar im Dezember 2022, aber auf Vereinsebene sah es 2023 eher mager aus.

"Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es bestätigt wird, und Messi wird wieder der endgültige Gewinner sein", so Romano in einem Tweet auf X (ehemals Twitter) .

Cristiano Ronaldo (38) gewann den Ballon d'Or fünfmal! Messi kann er aber wohl nicht mehr einholen. © Fayez Nureldine / AFP

Andere Superstars performten hingegen in Europa.

Während für Erling Haaland (23) mit der norwegischen Nationalmannschaft überhaupt nichts zusammenlief, schoss der Ex-BVB-Star Manchester City zum Triple aus Premier League, FA Cup und Champions League.

Ganz nebenbei wurde der 23-Jährige mit 36 Toren Torschützenkönig auf der Insel. Sechs Buden mehr als ein gewisser Harry Kane (30) für seinen Ex-Klub Tottenham.

In Anbetracht dieser Performance und auch Leistungen anderer Spieler gehen Fußballfans in den sozialen Netzwerken auf die Barrikaden!

"Wir werden am 30. Oktober 2023 den größten Raub in der Geschichte des Fußballs erleben", schrieb ein Fan. Ein anderer Anhänger warnt, dass der Ballon d'Or gehörig an Glaubwürdigkeit und Prestige verlieren würde, wenn Messi dieses Jahr gewinnen wird.

Sogar ein Manchester-United-Fan schrieb, dass ManCity-Star Haaland der einzige Gewinner sein müsse!

Der Ballon d'Or wird seit 1956 von der französischen Fußball-Fachzeitschrift "France Football" an den besten Fußballer des vergangenen Jahres, beziehungsweise seit 2022 an die besten Fußballer der vergangenen Saison verliehen.

Von 2010 bis 2015 war dies die offizielle Auszeichnung der FIFA, welche nun aber wieder den eigenen Titel "FIFA Weltfußballer des Jahres" verleiht. Der Ballon d'Or gilt aber nach wie vor als prestigeträchtiger.