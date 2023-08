Bei Ronaldo-Pleite: Zuschauer verhindert schlimmen Torwart-Patzer!

Das wäre beinahe schiefgegangen! Waleed Abdullah (37) brauchte bei einem Rückpass etwas Fan-Hilfe. © Screenshot/Twitter/goalkeepersanon

Superstar Cristiano Ronaldo (38) und sein Klub mussten am Freitagabend eine überraschende 0:2-Niederlage vor heimischer Kulisse gegen den Al-Taawoun FC verkraften.

Léandre Tawamba (33) brachte den Außenseiter in der 20. Minute in Führung, der eingewechselte Ahmed Saleh Bahusayn (22) besiegelte die Pleite für "CR7" und seine prominenten Kollegen in der Nachspielzeit.

Doch wenige Sekunden nach dem Anpfiff hätte es noch wesentlich dicker für das Star-Ensemble kommen können. Während Sadio Mané (31), Marcelo Brozovic (31) und Co. den Ball in den eigenen Reihen laufen ließen, war Torwart Abdullah nämlich noch nicht mit voller Konzentration im Spiel.

In einem Internet-Video ist zu sehen, wie der routinierte Schlussmann in aller Seelenruhe und mit auf die Tribüne gerichtetem Blick in seinen Kasten schlenderte.

Just in diesem Moment wurde er allerdings von einem Verteidiger angespielt. Ein Zuschauer witterte das nahende Unglück und schrie laut den Namen des Keepers. "Waleed! Waleed!", hallte es dem unaufmerksamen Torhüter panisch entgegen.

Gerade noch rechtzeitig drehte sich der 37-Jährige infolge des eindringlichen Hinweises um, leitete den Rückpass weiter und verhinderte damit einen peinlichen Patzer zum Start.