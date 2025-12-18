Betrugsvorwurf! Wird WM-Quali noch mal umgeschmissen?

Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) - Ein letzter verzweifelter Versuch oder aussichtsreicher Protest? Im November scheiterte Nigeria im Play-off-Finale der afrikanischen WM-Qualifikation an der Demokratischen Republik Kongo. Nun erhebt der nigerianische Verband NFF schwere Vorwürfe gegen seinen Finalgegner: Er beschuldigt die DR Kongo, nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt zu haben, und reichte Beschwerde bei der FIFA ein.

Die DR Kongo qualifizierte sich im November für die interkontinentalen Play-offs und schmiss dabei Nigeria raus. © Uncredited/AP/dpa

Wie ESPN berichtete, steht der Einsatz von Spielern wie Aaron Wan-Bissaka (28), der für West Ham United spielt und sowohl die britische als auch die kongolesische Staatsbürgerschaft besitzt, im Zentrum der Kontroverse.

Laut den Regularien der DR Kongo seien doppelte Staatsbürgerschaften nicht zulässig, weshalb bis zu neun Spieler mit etwa französischer oder niederländischer Staatsbürgerschaft neben der kongolesischen nicht hätten spielen dürfen, argumentiert der nigerianische Verband.

"Es gibt Spieler, die ihren Pass in nur drei Monaten erhalten haben, das ist für uns ein Verstoß gegen die Vorschriften", beschwerte sich NFF-Generalsekretär Mohammed Sanusi.

Nach den FIFA-Regeln ist eine doppelte Staatsbürgerschaft kein Problem, solange der betreffende Fußballer einen Pass für das Land hat, für das er spielt, Nigeria vermutet allerdings eine bewusste Täuschung der FIFA vonseiten der DR Kongo.

"Wir sind der Meinung, dass die FIFA getäuscht wurde, als sie die Spieler freigab, da es nicht in der Verantwortung der FIFA liegt, sicherzustellen, dass die Vorschriften der DR Kongo eingehalten werden. Die FIFA hält sich an ihre eigenen Vorschriften und auf der Grundlage der ihr vorgelegten Unterlagen hat sie sie freigegeben. Wir sagen jedoch, dass dies betrügerisch war", betonte Sanusi.