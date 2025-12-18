Drama in Hafenstadt: Fußball-Nationalspieler auf offener Straße erschossen

Guayaquil (Ecuador) - Die Fußballwelt trägt Trauer: Der ehemalige Nationalspieler Ecuadors, Mario Pineida (†33), ist auf offener Straße erschossen worden. Er hinterlässt drei Kinder.

Mario Pineida (33) wurde in Ecuador auf offener Straße erschossen worden. Seine Mutter überlebte. © IMAGO / ZUMA Press Wire

Das teilte sein Ex-Verein Barcelona SC auf X mit. "Der Mord an Mario Pineida, einem historischen Spieler des Barcelona Sporting Club, ist unendlich traurig. Auf Wiedersehen, Pitbull", schrieb der Klub.

Dort hatte der Linksverteidiger im Sommer seine Karriere beendet. Auch Fluminense FC trauert um Pineida. Für den brasilianischen Top-Klub bestritt er zwischen Januar und Dezember 2022 24 Partien. "Der Fluminense Football Club hat mit tiefer Trauer die Nachricht vom Tod von Mario Pineida erhalten", schrieb der Verein auf X und fügte an: "Pineida kam zu Beginn der Saison zum Tricolor, in der wir gemeinsam die Meisterschaft von Rio de Janeiro gewonnen haben. Fluminense spricht den Familienangehörigen und Freunden sein Beileid aus."

Medienberichten zufolge wurde der 33-Jährige von zwei Männern auf Motorrädern in der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil angegriffen.

Wie Ecuador TV berichtet, seien am Mittwoch gegen 15.53 Uhr Ortszeit die ersten Notrufe eingegangen, weil Schüsse im Norden von Guayaquil gefallen und dabei zwei Menschen erschossen worden seien. "Nach Überprüfung der Dokumente handelt es sich um den Spieler von Barcelona, Mario Pineida", erklärte Edison Palacios, Polizeichef des Bezirks Modelo.