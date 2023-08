Brutale Attacke im Dönerladen: Vorlagen-Ass bricht 60-Jähriger den Kiefer!

Darlington (England) - Eine Rückkehr auf den Rasen wird es für Marcus Maddison (29) so schnell nicht geben. Nach einer durchzechten Partynacht brach der frühere England-Profi einer 60-jährigen Frau im Streit den Kiefer. Nun wandert er für die brutale Tat in den Knast.

Laut dem Bericht suchte der Offensivakteur am besagten Tag gegen drei Uhr morgens angetrunken einen Dönerladen in Darlington auf und belästigte dort ein Mutter-Tochter-Gespann.

In Peterborough kickte Marcus Maddison (29, l.) an der Seite des heutigen Premier-League-Stars Ivan Toney (27) © IMAGO / Shutterstock

Der frühere Zweitliga-Kicker bekannte sich vor Gericht schuldig und habe sein Verhalten in dieser Nacht laut seiner Anwältin zum Anlass genommen, um mit dem Trinken aufzuhören.

In der Urteilsbegründung ließ der Richter dennoch keinen Zweifel an der Brutalität der Tat aufkommen: "Sie haben die Frau mit extremer Kraft geschlagen und an Ihrer rechten Hand trugen Sie einen großen Metallring, der einer Waffe gleichkommt", sagte er und fügte an: "Das ist ein Vorfall ungeheuerlicher Gewalt an einem öffentlichen Ort."

Inzwischen hat sich auch sein damaliger Klub geäußert: "Der Verein wurde auf einen angeblichen Vorfall aufmerksam gemacht und führte sofort eine disziplinarische Untersuchung durch", hieß es im Statement des FC Darlington. Die sei schließlich in der Vertragsauflösung mit dem Sechstligisten geendet.

Nach seiner Ausbildung im Jugendbereich der "Magpies" aus Newcastle war Maddison für zahlreiche Profivereine auf der Insel am Ball.

Mit Hull City spielte er in der zweitklassigen Championship, seine individuell erfolgreichsten Jahre verbrachte der Linksfuß und gefeierte Vorlagen-König allerdings mit Peterborough United in der drittklassigen League One. Zwischen 2014 und 2019 verteilte kein Spieler der obersten vier Ligen Englands mehr Assists.

Außerdem schnürte er die Schuhe auch für Charlton Athletic sowie die Bolton Wanderers, doch 2021 zog er sich im Alter von nur 27 Jahren wegen "mentaler Probleme" aus dem Profibereich zurück, wie The Athletic berichtete.