BVB mit Mega-Deal: Jadon Sancho kurz vor Rückkehr zu Schwarz-Gelb!

Die Ehe zwischen Jadon Sancho (23) und Manchester United ist längst gescheitert. (Archivbild) © Leonardo Munoz / AFP

Der Bundesligist Borussia Dortmund steht kurz vor einer Verpflichtung des ManUnited-Stars Jadon Sancho. Wie Sky berichtete, wolle man ihn bis zum Saisonende ausleihen.

Leihgebühr und Gehalt belaufen sich demnach auf 3,5 Millionen Euro.

Sancho wechselte 2021 für 85 Millionen Euro zu den Red Devils. Doch an seine herausragenden Leistungen in Dortmund konnte der Linksaußen in Manchester nicht mehr anknüpfen.

Schlimmer noch. Aufgrund von Streitereien und Verhaltensauffälligkeiten steht Sancho beim englischen Rekordmeister seit September nicht mal mehr im Kader.

Es ist also ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis sich der gebürtige Londoner einen neuen Klub sucht.